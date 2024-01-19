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Закарпатську область накрили опади: підтоплені дороги та будинки

Фото: у Закарпатській області підтоплені дороги та будинки (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Наталія Юрченко

Закарпатську область накрила негода та опади. Через це у регіоні підтоплені дороги, будинки та угіддя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС у Закарпатській області у Facebook.

Зазначається, що 18 січня на території Закарпатської області пройшли інтенсивні опади. Внаслідок негоди відбулося підняття рівнів води у більшості річок і потічків. 

ДСНС повідомляє, що паводок підтопив 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 гектарів сільськогосподарських угідь.

Рятувальники виїжджали для відкачки води з приватних будинків, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, селі Сойми у Хустському районі й селищі Дубове Тячівського району.

Також були затоплені дорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі села Вільхівка Хустського району, траса місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і дорога Ком’яти-Заріччя.

 

Фото: у Закарпатській області підтоплені дороги та будинки (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні дощі, місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень протягом доби від +3 до -2 градусів, а в центральних областях до +5.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. На сході країни подекуди пориви 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

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