Аномально тепло, але не всюди. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні в Україні буде аномально теплим, як для січня. Щоправда, "плюси" на своїх градусниках побачать не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Найтепліше буде на півдні, +7...+12 градусів, тепла погода - у східних областях та у центральній частині України, вдень +2..+7 градусів", - розповіла вона.
Крім того, у північних та західних областях буде значно холодніше - від -2...+2 та до 0 градусів відповідно.
За словами синоптика, в залежності від температури повітря будуть відрізнятися і опади:
- дощитиме на півдні та сході;
- мокрий сніг на заході та півночі;
- центр поділиться - мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами; дощ - на Полтавщині та в Дніпрі з районами;
- через посилення антициклону Corvinі опади вдень малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині.
Вітер сильний втримається лише в східних областях, на решті території буде помірним.
Важливе попередження
В Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, тому є загроза сходження лавин. Туристам краще в гори не висуватись.
Погода в Києві
У Києві вранці та ввечері - чи дощ, чи мокрий сніг, вдень - переважно хмарно.
"Температура повітря -1...+1 градусів. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий", - додала Діденко.
Погода в лютому 2024 в Україні
У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.
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