ua en ru
Пт, 19 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Аномально тепло, але не всюди. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 19 січня 2024 07:00
UA EN RU
Аномально тепло, але не всюди. Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні в Україні буде аномально теплим, як для січня. Щоправда, "плюси" на своїх градусниках побачать не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Найтепліше буде на півдні, +7...+12 градусів, тепла погода - у східних областях та у центральній частині України, вдень +2..+7 градусів", - розповіла вона.

Крім того, у північних та західних областях буде значно холодніше - від -2...+2 та до 0 градусів відповідно.

За словами синоптика, в залежності від температури повітря будуть відрізнятися і опади:

  • дощитиме на півдні та сході;
  • мокрий сніг на заході та півночі;
  • центр поділиться - мокрий сніг на Вінниччині, Полтавщині, у Кропивницькому з районами; дощ - на Полтавщині та в Дніпрі з районами;
  • через посилення антициклону Corvinі опади вдень малоймовірні на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині.

Вітер сильний втримається лише в східних областях, на решті території буде помірним.

Важливе попередження

В Карпатах та на Закарпатті можливі сильні опади, тому є загроза сходження лавин. Туристам краще в гори не висуватись.

Погода в Києві

У Києві вранці та ввечері - чи дощ, чи мокрий сніг, вдень - переважно хмарно.

"Температура повітря -1...+1 градусів. Вітер північно-західний, рвучкий, але не штормовий", - додала Діденко.

Погода в лютому 2024 в Україні

У лютому 2024 в Україні, як і в грудні 2023 року, переважатиме температура вище нуля. Але дані світових прогностичних центрів свідчать, що погода у лютому може бути дуже нестійкою через циклони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
Україна найближчими тижнями отримає від Франції шість САУ Caesar
DAILY
Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Конфлікт Ірану з Пакистаном. Чи загрожує світові нова велика війна на Сході