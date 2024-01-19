Закарпатскую область накрыли осадки: подтоплены дороги и дома

Закарпатскую область накрыла непогода и осадки. Поэтому в регионе подтоплены дороги, дома и угодья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Закарпатской области в Facebook.

Отмечается, что 18 января на территории Закарпатской области прошли интенсивные осадки. В результате непогоды произошло поднятие уровней воды в большинстве рек и ручьев.

ГСЧС сообщает, что паводок подтопил 5 подвальных помещений, 11 дворов и 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Спасатели выезжали для откачки воды из частных домов, а также одного детского сада в Ужгороде, Перечине, Рахове, селе Соймы в Хустском районе и поселке Дубово Тячевского района.

Также были затоплены дорога Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов в районе села Ольховка Хустского района, трасса местного значения сообщением Шаланки-Комяты и дорога Комяты-Заречье.

Фото: в Закарпатской области подтоплены дороги и дома (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине дожди, местами возможен мокрый снег. Температура воздуха в течение суток от +3 до -2 градусов, а в центральных областях до +5.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. На востоке страны местами порывы 15-20 м/с. На дорогах гололедица.