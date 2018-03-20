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В Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 13:03
Фото: пожар в торговом центре (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в торговом центре (dsns.gov.ua)

Ликвидация пожара продолжается, о пострадавших пока не сообщается  

В Нереснице Тячевского района Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр, ориентировочная площадь пожара составляет около 1 000 кв. метров. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что торговый центр загорелся сегодня утром, а локализовать пожар удалось в 08:35. Площадь возгорания ориентировочно составляет около 1 000 кв. метров, ликвидация пожара продолжается. На данный момент о пострадавших не сообщается.

 

Фото: пожар в Закарпатской области

Напомним, вчера в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины. В результате инцидента на территории Калиновского рынка пострадали три человека. Один из них отравился угарным газом, и медики оказали ему помощь на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу. В то же время, еще одного потерпевшего с разорванными связками на ноге доставили в травмпункт.

 

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Теги: пожар, Закарпатская область, торговый центр
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