В Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр

В Нереснице Тячевского района Закарпатской области загорелся четырехэтажный торговый центр, ориентировочная площадь пожара составляет около 1 000 кв. метров. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что торговый центр загорелся сегодня утром, а локализовать пожар удалось в 08:35. Площадь возгорания ориентировочно составляет около 1 000 кв. метров, ликвидация пожара продолжается. На данный момент о пострадавших не сообщается.

Фото: пожар в Закарпатской области

Напомним, вчера в Черновцах горел один из крупнейших рынков Украины. В результате инцидента на территории Калиновского рынка пострадали три человека. Один из них отравился угарным газом, и медики оказали ему помощь на месте. Еще одного мужчину с рваной раной пальцев госпитализировали в больницу. В то же время, еще одного потерпевшего с разорванными связками на ноге доставили в травмпункт.