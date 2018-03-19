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В Черновцах горит один из крупнейших рынков Украины

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 15:39
Фото: пожар в Черновцах (dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Черновцах (dsns.gov.ua)

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет

В Черновцах горит Калиновский рынок, по предварительным данным, пожар охватил площадь около 1000 кв. метров. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 марта в 13:39 в Черновцах по ул. Калиновская на территории Калиновского рынка (в секторе продажи ковров) возник пожар на площади около 1000 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 9 ед. техники и 39 чел. личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отметим, детали и причины пожара пока неизвестны. По данным местных СМИ, в связи с пожаром на территории рынка "Калиновский" временно ограничили движение транспорта на участке от ул. Сечевых Стрельцов до ул. Хотинской.

Отметим, "Калиновский рынок" входит в четверку крупнейших рынков Украины, на сегодня на семи торговых секторах рынка обустроено почти 10 000 торговых объектов, в которых работают около 20 000 предпринимателей.

Фото: пожар в Черновцах

 

 

Опубліковано Олексієм Каспруком 19 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года на пожарах в Украине погибли более 600 человек. В этом году в стране уже произошло 9 562 пожара, из которых в жилом секторе - 6 226, в производственной сфере - 485, на транспорте - 663, другие - 2 188.

 

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Теги: Черновцы, рынок, пожар
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