В Закарпатской области задержали торговца оружием из зоны ООС

Мужчину задержали в городе Мукачево при попытке сбыта:

2 пистолета Glock;

14 гранат с запалами к ним;

22 штык-ножей;

прицела ночного видения.

Также правоохранители задокументировали факт сбыта фигурантом автомата АК-74 и двух гранат РГД-5.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение ему о подозрении", - говорится в сообщении.

Фото: на Закарпатье задержало мужчину, который продавал оружие с территории ООС (ssu.gov.ua)