RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Закарпатській області затримали торговця зброєю із зони ООС

Автор: Тіберій Юрик

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали місцевого жителя, який продавав зброю та засоби ураження з території ООС. Чоловік підшукував клієнтів через особисті зв’язки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланняс на прес-службу СБУ.

Чоловіка затримали у місті Мукачево під час спроби збуту:

  • 2 пістолетів Glock;
  • 14 гранат із запалами до них;
  • 22 штик-ножів;
  • прицілу нічного бачення.

Також правоохоронці задокументували факт збуту фігурантом автомата АК-74 та двох гранат РГД-5.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру", - йдеться в повідомленні.

Фото: на Закарпатті затримало чоловіка, який продавав зброю з території ООС (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Києві охоронця одного зі столичних торгово-розважальних центрів підозрюють у незаконній реалізації вогнепальної зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗакарпаттяООС