В Закарпатской области задержали контрабандиста, который предлагал взятку пограничникам

За "уменьшение плотности" охраны государственной границы мужчина предлагал 5,2 тыс. долларов
В Закарпатской области задержали 44-летнего жителя Винницкой области на попытке дать взятку пограничникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
Как отмечается, задержанный приехал в Закарпатскую область "оказывать помощь" местным жителям в организации канала незаконного перемещения табачных изделий в Венгрию.
За 5,2 тыс. долларов мужчина ожидал "уменьшение плотности" охраны государственной границы со стороны охранников границы. Это позволило бы его закарпатским сообщникам безнаказанно нарушать границу с контрабандными сигаретами.
Фото: задержание правонарушителя (dpsu.gov.ua)
Злоумышленника задержали военнослужащие ГПСУ в рамках уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Сейчас продолжаются следственные действия.
Напомним, накануне в Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника. В результате наезда офицер получил тяжелые травмы.
Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники обнаружили в Закарпатской области 12 заброшенных пакетов с контрабандными сигаретами вблизи государственной границы.