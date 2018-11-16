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В Закарпатской области задержали контрабандиста, который предлагал взятку пограничникам

Новости » Происшествия    16.11.2018 - 17:07
В Закарпатской области задержали контрабандиста, который предлагал взятку пограничникам
Фото: задержание правонарушителя (dpsu.gov.ua)

За "уменьшение плотности" охраны государственной границы мужчина предлагал 5,2 тыс. долларов

В Закарпатской области задержали 44-летнего жителя Винницкой области на попытке дать взятку пограничникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как отмечается, задержанный приехал в Закарпатскую область "оказывать помощь" местным жителям в организации канала незаконного перемещения табачных изделий в Венгрию.

За 5,2 тыс. долларов мужчина ожидал "уменьшение плотности" охраны государственной границы со стороны охранников границы. Это позволило бы его закарпатским сообщникам безнаказанно нарушать границу с контрабандными сигаретами.

 

Фото: задержание правонарушителя (dpsu.gov.ua)

Злоумышленника задержали военнослужащие ГПСУ в рамках уголовного производства по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, накануне в Закарпатской области контрабандисты автомобилем на иностранной регистрации сбили пограничника. В результате наезда офицер получил тяжелые травмы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники обнаружили в Закарпатской области 12 заброшенных пакетов с контрабандными сигаретами вблизи государственной границы.

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