У Закарпатській області затримали контрабандиста, який пропонував хабар прикордонникам

Фото: затримання правопорушника (dpsu.gov.ua)

За "зменшення щільності" охорони державного кордону чоловік пропонував 5,2 тис. доларів

У Закарпатські області затримали 44-річного жителя Вінницької області на спробі дати хабар прикордонникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, затриманий приїхав в Закарпатську область "надавати допомогу" місцевим мешканцям в організації каналу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини.

За 5,2 тис. доларів чоловік очікував "зменшення щільності" охорони державного кордону з боку охоронців кордону. Це дало б змогу його закарпатським спільникам безкарно порушувати кордон з контрабандними сигаретами.

Фото: затримання правопорушника (dpsu.gov.ua)

Зловмисника затримали військовослужбовці ДПСУ у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, напередодні у Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. У результаті наїзду офіцер отримав важкі травми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники виявили у Закарпатській області 12 покинутих пакунків із контрабандними сигаретами поблизу державного кордону.