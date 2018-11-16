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У Закарпатській області затримали контрабандиста, який пропонував хабар прикордонникам

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 17:07
У Закарпатській області затримали контрабандиста, який пропонував хабар прикордонникам
Фото: затримання правопорушника (dpsu.gov.ua)

За "зменшення щільності" охорони державного кордону чоловік пропонував 5,2 тис. доларів

У Закарпатські області затримали 44-річного жителя Вінницької області на спробі дати хабар прикордонникам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ). 

Як зазначається, затриманий приїхав в Закарпатську область "надавати допомогу" місцевим мешканцям в організації каналу незаконного переміщення тютюнових виробів до Угорщини.

За 5,2 тис. доларів чоловік очікував "зменшення щільності" охорони державного кордону з боку охоронців кордону. Це дало б змогу його закарпатським спільникам безкарно порушувати кордон з контрабандними сигаретами.

 

Фото: затримання правопорушника (dpsu.gov.ua)

Зловмисника затримали військовослужбовці ДПСУ у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).  Наразі тривають слідчі дії. 

Нагадаємо, напередодні у Закарпатській області контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. У результаті наїзду офіцер отримав важкі травми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники виявили у Закарпатській області 12 покинутих пакунків із контрабандними сигаретами поблизу державного кордону. 

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