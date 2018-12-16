На Закарпатье установили километры колючей проволоки для борьбы с контрабандой

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Пограничники усилили борьбу с контрабандой

В Закарпатской области для борьбы с контрабандой на границе установили 7 км колючей проволоки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что для борьбы с контрабандой помимо привлечения дополнительных резервов решили вдоль линии границы обустроить инженерные заграждения. На сегодня пограничники Мукачевского отряда установили 7 км колючей проволоки.

Госпогранслужба еще раз подчеркивает, что пограничники в сотрудничестве с другими правоохранительными органами и в дальнейшем будут жестко реагировать на преступные действия контрабандистов и, в случае угрозы жизни и здоровью, будут действовать адекватно, в том числе и применять оружие, в рамках действующего законодательства.

Фото: забор на границе в Закарпатской области (dpsu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области со стрельбой задержали контрабандистов. При осмотре авто в багажном отделении обнаружили 2 тысячи пачек сигарет и две радиостанции.

Отметим, накануне в Луганской области военные изъяли партию контрабанды на более полумиллиона гривен.