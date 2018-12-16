На Закарпатті встановили кілометри колючого дроту для боротьби з контрабандою

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Прикордонники посилили боротьбу з контрабандою

У Закарпатській області для боротьби з контрабандою на кордоні встановили 7 км колючого дроту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що для боротьби з контрабандою крім залучення додаткових резервів вирішили вздовж лінії кордону облаштувати інженерні загородження. На сьогодні прикордонники Мукачівського загону встановили 7 км колючого дроту.

Держприкордонслужба ще раз підкреслює, що прикордонники у співпраці з іншими правоохоронними органами і надалі буде жорстко реагувати на злочинні дії контрабандистів і, у разі загрози життю і здоров'ю, будуть діяти адекватно, в тому числі і застосовувати зброю, в рамках чинного законодавства.

Фото: паркан на кордоні в Закарпатській області (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Чернівецькій області зі стріляниною затримали контрабандистів. При огляді авто в багажному відділенні виявили 2 тисячі пачок сигарет і дві радіостанції.

Відзначимо, напередодні в Луганській області військові вилучили партію контрабанди на понад півмільйона гривень.