В Закарпатской области со стрельбой задержали нелегалов

В Закарпатской области пограничники со стрельбой задержали двенадцать иностранцев, которые пытались незаконно пересечь границу в Словакию. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Их задержали вблизи н.п. Камяница Ужгородского района. Военнослужащие ГПСУ осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх, чтобы остановить правонарушителей.

Как отметим, все задержанные граждане Афганистана. Ни один из них не имел с собой документов. Личности задержанных выясняются.

Напомним, во Львове неизвестные в подъезде жилого дома застрелили валютчика. Инцидент произошел в подъезде дома на улице Академика Павлова. Полиция установила, что несколько мужчин в балаклавах совершили вооруженное нападение на двух львовян.

Ранее сообщалось, что в Броварском районе Киевской области мужчина открыл стрельбу по компании людей, которая отдыхала рядом с озером. В результате стрельбы несколько человек пострадали, их госпитализировали с рваными ранами ног.

Кроме того, ночью в понедельник, 20 апреля, во Львовской области произошла полицейская погоня, во время которой применили огнестрельное оружие. Полиция остановила 22-летнего водителя на BMW иностранной регистрации.