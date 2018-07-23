В районе проведения ООС обнаружили тайник со взрывчаткой

Изъяты пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник со взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Пять тротиловых шашек общим весом один килограмм и холодное оружие обнаружили и изъяли из автомобиля, который находился в одном из гаражных кооперативов Мариуполя.

Как установили правоохранители, указанный гараж арендовал местный житель, который в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

В настоящее время продолжаются неотложные следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Фото: обнаруженная взрывчатка (ssu.gov.ua)

Напомним, 20 июля возле Водяного были выявлены 25 российских мин ПМН-2. Отмечено, что этот факт будет задокументирован и использован как доказательство российской агрессии против Украины.