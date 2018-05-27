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У Закарпатській області пройшли дощі з градом, зсув перекрив трасу державного значення

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 09:34
Фото: град в Ужгороді (фото з соцмереж)
Фото: град в Ужгороді (фото з соцмереж)

На трасу Мукачево - Рогатин зійшов зсув

В результаті сильних дощів з градом в Закарпатській області затопило Ужгород, крім того, зсув заблокував трасу державного значення. Про це повідомляє місцеве видання mukachevo.net.

Повідомляється, що напередодні злива з градом накрила фактично весь Ужгород, в той же час в інших населених пунктах області опади спостерігалися місцями. Також повідомляється, що в Ужгороді в результаті негоди затопило переїзд на одному з перехресть, однак серйозної шкоди не зафіксовано.

 

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Фото: зсув в Закарпатській області

Крім того, в селі Ділове на трасу державного значення Мукачево - Рогатин зійшов зсув. В результаті сходу маси вологої землі з залишками старих і повалених дерев по обидва боки від зсуву утворилася черга з автомобілів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про надзвичайну пожежну небезпеку в Україні.

 

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Теги публікації: Ужгород, Град, Закарпатська область, Мукачево  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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