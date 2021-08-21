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В Закарпатской области произошел взрыв на АЗС, есть пострадавшие

Автор: Инна Собора

В Закарпатской области в городе Хуст прогремел взрыв на автозаправочной станции. В результате ранения получили два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Информация о взрыве на АЗС поступила в полицию сегодня в 10.45.

В результате взрыва пострадали два человека: работник автозаправочной станции и один из посетителей. Оба пострадавших получили термические ожоги и после оказания необходимой медицинской помощи их отпустили для амбулаторного лечения.

Предварительно установили, что на АЗС проводились монтажные работы с использованием электросварочного аппарата. Вероятно взрыв был спровоцирован искрой и испарениями большой концентрации горюче-смазочных материалов.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства, предварительная правовая квалификация события ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Фото: место происшествия (zk.npu.gov.ua)

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Закарпатская областьВзрыв