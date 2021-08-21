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В Закарпатській області стався вибух на АЗС, є постраждалі

Автор: Инна Собора

У Закарпатській області в місті Хуст пролунав вибух на автозаправній станції. В результаті поранення отримали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Інформація про вибух на АЗС надійшла до поліції сьогодні о 10.45.

Внаслідок вибуху постраждало двоє людей: працівник автозаправочної станції та один з відвідувачів. Обоє потерпілих отримали термічні опіки і після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили для амбулаторного лікування.

Попередньо встановили, що на АЗС проводилися монтажні роботи із використанням електрозварювального апарату. Ймовірно вибух був спровокований іскрою та випарами великої концентрації паливно-мастильних матеріалів.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, попередня правова кваліфікація події ч.1 ст. 272 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Фото: місце події (zk.npu.gov.ua)

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Закарпатська областьВибух