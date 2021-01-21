В Закарпатской области полиция и НГУ усилили патрулирование: кого будут проверять

Фото: патрулирование (zk.npu.gov.ua)

В Закарпатской области Нацполиция и Национальная гвардия усилили патрулирование. К патрулированию привлекут даже кинологов.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"Службу совместно будут нести полицейские Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области, районных отделов полиции и патрульных. Также привлекаются и военнослужащие Национальной гвардии. В будущем масштабы такой усиленной работы будут только расширяться", - говорится в сообщении.

Будут усилены и пешие патрули.

"Закарпатцы чаще "будут иметь дело" с кинологами, ведь эти специалисты со своими четвероногими воспитанниками дополнительно будут следить за городами и селами. Усилится проверка нетрезвых, подозрительных людей, сомнительных транспортных средств, законопослушные граждане будут чувствовать большую безопасность", - уверяют правоохранители.

Напомним, в январе Нацгвардия Украины приступила к патрулированию улиц крупных городов на новых специальных автомобилях, предназначенных для выполнения задач по охране общественного порядка.

Как писало РБК-Украина, в конце октября 2020 года в Луганской области правоохранители перешли на усиленный режим патрулирования в ночное время. Такое решение было принято для обеспечения безопасности и правопорядка вблизи избирательных участков.