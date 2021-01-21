У Закарпатській області поліція і НГУ посилили патрулювання: кого перевірятимуть

Фото: патрулювання (zk.npu.gov.ua)

У Закарпатській області Нацполіція і Національна гвардія посилили патрулювання. До патрулювань залучать навіть кінологів.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Службу спільно нестимуть поліцейські Головного управління Національної поліції у Закарпатській області, районних відділів поліції та патрульні. Також залучаються і військовослужбовці Національної гвардії. У майбутньому масштаби такої посиленої роботи лише розширюватимуться", - сказано у повідомленні.

Будуть посилені й піші патрулі.

"Закарпатці частіше "матимуть справу" з кінологами, адже ці спеціалісти зі своїми чотирилапими вихованцями додатково пильнуватимуть міста та села. Посилиться перевірка нетверезих, підозрілих людей, сумнівних транспортних засобів, законослухняні громадяни відчуватимуть більшу безпеку", - запевняють правоохоронці.

Нагадаємо, у січня Нацгвардія України приступила до патрулювання вулиць великих міст на нових спеціальних автомобілях, призначених для виконання завдань з охорони громадського порядку.

Як писало РБК-Україна, наприкінці жовтня 2020 року у Луганській області правоохоронці перейшли на посилений режим патрулювання у нічний час. Таке рішення ухвалили для забезпечення безпеки та правопорядку поблизу виборчих дільниць.