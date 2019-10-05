В Закарпатской области обнаружили партию контрабандных сигарет

В Закарпатской области в пятницу, 4 октября, пограничники вместе с полицией обнаружили и изъяли 200 ящиков контрабандных сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, на стационарном посту "Нижние Ворота" пограничники остановили микроавтобус Fiat, за рулем которого находился 27-летний украинец. Во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили 200 ящиков сигарет без марок акцизного сбора.

Отмечается, что водитель предоставил для проверки товаросопроводительные документы, но не смог объяснить, почему перевозит контрабандную продукцию. О факте правонарушения пограничники сообщили правоохранительные органы, а транспортное средство и изъятую табачную продукцию передали сотрудникам фискальной службы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черновицкой области правоохранители блокировали контрабанду сигарет и алкогольной продукции. Незаконный товар изготавливался из нелегально ввезенного в страну сырья низкого качества. Оперативники обнаружили 13 тонн спирта неизвестного происхождения, свыше 4 тыс. бутылок поддельных алкогольных напитков, а также почти 25 тысяч пачек контрафактных сигарет.

Также РБК-Украина писало, что в июле правоохранители блокировали канал контрабанды сигарет в ЕС. Участниками межнациональной преступной группировки были граждане Украины, Польши и Беларуси. Фабрика, на которой изготавливали контрафакт, находилась в Киевской области.