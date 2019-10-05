У Закарпатській області виявили партію контрабандних сигарет

У Закарпатській області у п'ятницю, 4 жовтня, прикордонники разом з поліцією виявили та вилучили 200 ящиків контрабандних сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, на стаціонарному посту "Нижні Ворота" прикордонники зупинили мікроавтобус Fiat, за кермом якого перебував 27-річний українець. Під час огляду автомобіля прикордонники виявили 200 ящиків сигарет без марок акцизного збору.

Зазначається, що водій надав для перевірки товаросупровідні документи, але не зміг пояснити, чому перевозить контрабандну продукцію. Про факт правопорушення прикордонники повідомили правоохоронні органи, а транспортний засіб та вилучену тютюнову продукцію передали співробітникам фіскальної служби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області правоохоронці блокували контрабанду сигарет та алкогольної продукції. Незаконний товар виготовлявся з нелегально ввезеної в країну сировини низької якості. Оперативники виявили 13 тонн спирту невідомого походження, понад 4 тис. пляшок підроблених алкогольних напоїв, а також майже 25 тисяч пачок контрафактних сигарет.

Також РБК-Україна писало, що в липні правоохоронці блокували канал контрабанди сигарет в ЄС. Учасниками міжнаціональної злочинного угруповання були громадяни України, Польщі та Білорусі. Фабрика, на якій виготовляли контрафакт, знаходилася в Київській області.