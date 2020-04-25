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В Закарпатской области из-за непогоды произошло массовое обесточивание

Новости » Происшествия     25.04.2020 - 22:11
В Закарпатской области из-за непогоды произошло массовое обесточивание
Фото: непогода в Закарпатской области facebook.com/DsnsZakarpattya)

Перебои с электроснабжением зафиксированы в 11 населенных пунктах

В Закарпатской области из-за непогоды произошло полное или частичное обесточивание 11 населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

По данным спасателей, сегодня на территории области наблюдался сильный порывистый ветер и дождь, в результате которых произошло падение деревьев и обесточивание населенных пунктов.

Отмечается, что обесточивание зафиксировано в Хустском (3 полностью, 1 частично), Береговском (4 полностью, 1 частично), Виноградовском (1 полностью) и Великоберезнянском (1 частично) районах. Сейчас ремонтные бригады ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Кроме того, из-за сильного ветра произошло падение деревьев на автодорогах в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево. Все поваленные деревья были устранены с автодорог.

В Закарпатской области из-за непогоды произошло массовое обесточивание

Напомним, 17 апреля из-за непогоды в Украине были обесточены 155 населенных пунктов в пяти областях. Тогда в Киевской области без электроснабжения осталось 26 населенных пунктов. Наихудшая ситуация наблюдалась в Черниговской области, где без электричества осталось почти полсотни населенных пунктов.

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