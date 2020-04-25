Гроза и дожди: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (УНИАН)
На севере, западе и в центре сегодня идут дожди
Погода в Украине 25 апреля резко ухудшится, будут дожди и грозы, а температура воздуха будет колебаться от +12 до +20. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прогноз во всех областях
В западных областях дожди, днем будет +12+17, а ночью +7+9. В частности, в Закарпатской области будет гроза и дождь. Такая же погода в северных и центральных областях, там температура воздуха днем составит +16+19, а ночью +7+10. В Кропивницькій, Запорожской, Днепровской и восточных областях без осадков, днем будет +16+20, а ночью +6+9. На юге страны тоже тепло, днем будет +17+20, а ночью +6+9.
Прогноз в Киеве
В столице в субботу ожидается гроза и дождь, днем +16+18, а ночью +8+10.
Синоптики ранее предупреждали, что
погода 25-26 апреля резко ухудшится, будут грозы и дожди.
Напомним,
часть областей в субботу накроет грозами и ливнями, а в воскресенье циклон захватит всю Украину.
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