У Закарпатській області ДБР затримала прикордонника на хабарі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Прикордонник намагався проковтнути отримані кошти

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Львові затримали інспектора прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка" Мукачівського прикордонного загону ДПСУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Як зазначається, упродовж трьох останніх місяців інспектор вимагав та отримував від жителя Закарпатської області хабар на загальну суму 1 тис. доларів за сприяння в безперешкодному перевезенні тютюнових виробів з України до країн ЄС через пункт пропуску "Лужанка".

Інспектора затримали під час вимагання та отримання чергового траншу неправомірної вигоди. Під час проведення обшуку прикордонник намагався проковтнути отримані гроші.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч.3 ст.368 КК України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) та обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання прикордонника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, ДБР за вимагання та одержання неправомірної вигоди у розмірі 4 тисячі доларів затримало виконуючого обов’язки начальника одного з відділів Національної поліції в Одесі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР почало розслідування смертельного ДТП у Львові.