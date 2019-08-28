В Закарпатской области авто врезалось в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

На автодороге "Мукачево-Рогатин" в Раховском районе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

ДТП произошло 28 августа, около 7:00 утра. На автодороге "Мукачево-Рогатин", возле АЗС в районе пгт Ясиня, столкнулись легковой автомобиль Skoda Superb и рейсовый автобус марки "Эталон", который перевозил 25 пассажиров. От удара автобус перевернулся, а легковушка снесла ограду и въехала в кювет.

По предварительной информации, 21-летний водитель Skoda, житель села Нижняя Апша Тячевского района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Фото: ДТП в Закарпатской области (zk.npu.gov.ua)

В автобусе на момент аварии находились 25 пассажиров. Шестерых из них госпитализировали в больницу каретой скорой помощи. Также в медучреждение за помощью обратилась пассажирка легковушки, жена водителя.

По факту ДТП с пострадавшими полиция открыла уголовное производство по статье 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 августа в Киеве произошло ДТП - внедорожник Mazda сбил и переехал женщину и девятилетнего мальчика во дворе дома на Днепровской набережной.

Позже оказалось, что за рулем авто находилась 59-летняя Лилия Сопельник, теща шоумена Сергея Притулы и народного депутата IV - VIII созывов, миллионера Виталия Хомутынника.