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В Закарпатской обл. правоохранители обнаружили более 11 тысяч пачек контрабандных сигарет

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 20:25
В Закарпатской обл. правоохранители обнаружили более 11 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: контрабанда сигарет (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Сотрудники ДФС изъяли 11200 пачек контрабандных сигарет

Работники Закарпатской таможни на таможенном посту "Неветленфолу" обнаружили 11200 пачек контрабандных сигарет, которые должны были вывозиться из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную фискальную службу (ГФС) в Facebook.

Сообщается, что гражданин Украины пытался незаконно переместить табачные изделия грузовым автомобилем в направлении "выезд из Украины". В соответствии с документацией в автомобиле находились пиломатериалы.

"В ходе осуществления таможенного досмотра в транспортном средстве таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11200 пачек сигарет торговой марки "Compliment", без акцизных марок. Табачные изделия находились в двойном днище автомобиля", - сообщили в ДФС.

Действия водителя квалифицированы по признакам ч.1 ст. 483 (Перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля) Таможенного кодекса Украины.

 

Фото: контрабанда сигарет (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Ранее РБК-Украина сообщало, что пограничники пресекли попытки перевозки контрабанды сигарет железной дороге. На контрольно-пропускном пункте "Киев" пограничники и работники таможни обнаружили один из тайников на пункте контроля "Киев-Пассажирский", еще 2 тайники с табачными изделиями были обнаружены в пункте пропуска "Владимир - Волынский" пограничниками Львовского отряда и работниками таможни.

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