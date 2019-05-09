В Закарпатській обл. правоохоронці виявили понад 11 тисяч пачок контрабандних цигарок

Фото: контрабанда цигарок (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Працівники ДФС вилучили 11200 контрабандних пачок цигарок

Працівники Закарпатської митниці на митному посту "Неветленфолу" виявили 11200 пачок контрабандних цигарок, які мали вивозитись з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну фіскальну службу (ДФС) в Facebook.

Повідомляється, що громадянин України намагався незаконно перемістити тютюнові вироби вантажним автомобілем в напрямку "виїзд з України". Згідно з документацією в автомобілі знаходились пиломатеріали.

"В ході здійснення митного огляду у транспортному засобі митники спільно з прикордонниками виявили 11200 пачок цигарок торгової марки "Compliment", без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились в подвійному днищі автомобіля", - повідомили в ДФС.

Дії водія кваліфіковані за ознаками ч.1 ст. 483 (Переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

Фото: контрабанда цигарок (facebook.com/sfs.zakarpatia)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прикордонники зупинили спроби перевезення контрабанди цигарок залізницею. На контрольно-пропускному пункті "Київ" прикордонники та працівники митниці виявили одну зі схованок на пункті контролю "Київ-Пасажирський", ще 2 схованки з тютюновими виробами були виявлені в пункті пропуску "Володимир - Волинський" прикордонниками Львівського загону та працівниками митниці.