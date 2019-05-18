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В Закарпатской обл. обнаружили контрабанду более 7 тыс. пачек сигарет

Новости » Происшествия    18.05.2019 - 14:29
В Закарпатской обл. обнаружили контрабанду более 7 тыс. пачек сигарет
Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Правоохранители изъяли 7500 пачек сигарет

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда вместе с таможенниками в пункте пропуска "Дьяково" на украинско-румынской границе обнаружили в конструкции автомобиля тайник с сигаретами, где хранилось 7500 пачек сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Сообщается, что около 4 утра к пункту пропуска на украинско-румынской границе прибыл автомобиль Fiat Ducato, которым управлял гражданин Украины.

"Во время проведения углубленного осмотра данного транспортного средства совместная смотровая группа обнаружила скрытые в двойном днище микроавтобуса 7500 пачек сигарет без акцизных марок Украины", - сообщили в погранслужбе.

Правоохранителями было изъято микроавтобус и табачные изделия. Продолжаются следственные действия.

 

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Закарпатской обл. правоохранители обнаружили более 11 тысяч пачек контрабандных сигарет. Гражданин Украины пытался незаконно переместить табачные изделия грузовым автомобилем в направлении "выезд из Украины", в соответствии с документацией в автомобиле находились пиломатериалы.

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