ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Закарпатській обл. виявили контрабанду понад 7 тис. пачок сигарет

Новини » Надзвичайні події    18.05.2019 - 14:29
В Закарпатській обл. виявили контрабанду понад 7 тис. пачок сигарет
Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 7500 пачок цигарок

В Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону разом з митниками в пункті пропуску "Дякове" на українсько-румунському кордоні виявили в конструкції автомобіля тайник з сигаретами, де зберігалось 7500 пачок сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що близько 4 ранку до пункту пропуску на українсько-румунському кордоні прибув автомобіль Fiat Ducato, яким керував громадянин України.

"Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України", - повідомили в прикордонслужбі.

Правоохоронцями було вилучено мікроавтобус та тютюнові вироби. Тривають слідчі дії.

 

Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській обл. правоохоронці виявили понад 11 тисяч пачок контрабандних цигарок. Громадянин України намагався незаконно перемістити тютюнові вироби вантажним автомобілем в напрямку "виїзд з України", згідно з документацією в автомобілі знаходились пиломатеріали.

В Чернівецькій обл. правоохоронці вилучили понад 20 тонн контрабандного спирту В Закарпатській обл. чиновників підозрюють у розтраті понад 2 млн гривень
Новини України контрабандаЗакарпатська область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся