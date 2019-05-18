В Закарпатській обл. виявили контрабанду понад 7 тис. пачок сигарет

Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили 7500 пачок цигарок

В Закарпатській області прикордонники Мукачівського загону разом з митниками в пункті пропуску "Дякове" на українсько-румунському кордоні виявили в конструкції автомобіля тайник з сигаретами, де зберігалось 7500 пачок сигарет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Повідомляється, що близько 4 ранку до пункту пропуску на українсько-румунському кордоні прибув автомобіль Fiat Ducato, яким керував громадянин України.

"Під час проведення поглибленого огляду даного транспортного засобу спільна оглядова група виявила приховані у подвійному днищі мікроавтобуса 7500 пачок сигарет без акцизних марок України", - повідомили в прикордонслужбі.

Правоохоронцями було вилучено мікроавтобус та тютюнові вироби. Тривають слідчі дії.

Фото: контрабанда цигарок (dpsu.gov.ua)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Закарпатській обл. правоохоронці виявили понад 11 тисяч пачок контрабандних цигарок. Громадянин України намагався незаконно перемістити тютюнові вироби вантажним автомобілем в напрямку "виїзд з України", згідно з документацією в автомобілі знаходились пиломатеріали.