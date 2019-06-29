В Закарпатской обл. изъяли рекордную партию контрабандных сигарет

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) совместно с работниками Службы безопасности Украины разоблачили факт незаконного ввоза на таможенную территории Украины табачных изделий, которые изготовлены в других странах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу ГБР.

В ГБР рассказали, что по предварительной информации, распространением табачных изделий занимались при содействии должностных лиц правоохранительных органов. Они распространяли их на "черном рынке" Украины, а также переправляли контрабандой в страны Евросоюза.

"Во время санкционированного обыска в одном из складских помещений в г. Мукачево, следователи ГБР обнаружили и изъяли ящики с сигаретами без марок акцизного налога. Тогда же поступила информация о пребывании на территории автостоянки, рядом с обысканым складским помещением, транспортных средств, в которых также находились сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок", - сообщили в ГБР.

С 27 по 29 июня ГБР и СБУ провели 11 обысков указанных автомобилей с прицепами и полуприцепами и изъяли крупную партию контрабандных сигарет.

"Изъято крупнейшую партию контрабандных сигарет за историю независимой Украины. По предварительным подсчетам сумма найденного товара составляет 70 млн грн. Кроме этого, выявлено тринадцать грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию", - сообщили правоохранители.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на границе с Польшей выявлено контранбанду почти 100 тыс. пачек сигарет. Сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) предотвратили попытку незаконного перемещения в Польше почти 100 тыс. пачек контрабандный сигарет.