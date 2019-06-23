ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На границе с Польшей выявлено контранбанду почти 100 тыс. пачек сигарет

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 17:50
На границе с Польшей выявлено контранбанду почти 100 тыс. пачек сигарет
Фото: изъятые сигареты (dpsu.gov.ua)

Пограничники изъяли 97 тыс. пачек сигарет

Сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) предотвратили попытку незаконного перемещения в Польшу почти 100 тыс. пачек контрабандный сигарет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу ГПСУ.

Сообщается, что пограничники, во время оперативно-проверочных мероприятий, остановили микроавтобус "Mercedes-Sprinter", которым управлял гражданин Украины.

"В результате осмотра грузового отсека автомобиля были обнаружены табачные изделия в количестве 194 ящики (97 000 пачек) без марок акцизного сбора", - рассказали в ГПСУ.

К Государственной фискальной службе было направлено сообщение о совершении уголовного нарушения по ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

"Табачные изделия изъяты установленным порядком, сумма оценки подакцизных товаров и транспортного средства составляет 4 миллиона гривен", - сообщили пограничники.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Донецкой обл. СБУ блокировала контрабанду сигарет на миллион гривен. Оперативными сотрудниками СБУ было задокументировано, что двое жителей временно неподконтрольных территорий Донецкой области осуществляли перемещение табачных изделий с поддельными марками акцизного сбора через линию разграничения для дальнейшей продажи.

На границе с Беларусью правоохранители обнаружили 7 кг янтаря В Луганской обл. правоохранители блокировали контрабанду дизтоплива с территории России
Новости Украины контрабандаграница
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь