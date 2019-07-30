В Закарпатской обл. грузовик перевернулся в реку, есть погибший

В селе Лопушино Закарпатской области в реку перевернулся грузовик, в результате чего скончался водитель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации областной полиции.

Так, сегодня, 30 июля, в 01:08, в дежурную часть Межгорского отделения полиции поступило сообщение о том, что в реке находится грузовой автомобиль.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и работники сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что 32-летний житель села Лопушино, двигаясь на грузовом автомобиле по лесной дороге, не справился с управлением и перевернулся в реку. От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, в Одесской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали четверо человек, среди которых один ребенок.

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