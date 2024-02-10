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У Закарпатській області пошкоджена газова труба: без опалення більше тисячі будинків

Фото: у Закарпатській області пошкоджена газова труба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Закарпатській області дерево пошкодило газову трубу високого тиску. Без газопостачання залишилися більше тисячі будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту у Telegram.

Інцидент стався у селі Терново Тячівського району. Там пошкоджена газова труба високого тиску Ф-219.

Від газопостачання повністю відключено села Вишоватий, Добрянське, Вільхівці та частково Нересниця. Загалом без газу залишилися 1058 будинків, дитсадок та дві пекарні.

Також у Закарпатській області через негоду піднявся рівень води в річках. Через це були підтоплені дороги та сільськогосподарські угіддя.

Погода в Україні сьогодні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні, крім півдня, очікується дощ, а на Закарпатті та в Карпатах можливий значні опади. 

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах, місцями налипання мокрого снігу. Вітер південних напрямків, 7-12 м/с.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні в лютому.

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