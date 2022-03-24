ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Закарпатский бизнес приобрел 12 бронированных микроавтобусов для особо важных операций

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 14:51
Закарпатский бизнес приобрел 12 бронированных микроавтобусов для особо важных операций Фото: Закарпатский бизнес приобрел 12 бронированных микроавтобусов для особо важных операций (t me)
Автор: Илона Свиридова

Предприниматели Закарпатья приобрели 12 бронированных микроавтобусов для проведения особо важных операций. Автомобили будут использовать для эвакуации граждан из зон активных боевых действий и для других задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Закарпатской военной администрации Виктора Микиту в Facebook.

"Сегодня наша область выполняет задачи, которые выходят далеко за пределы края и помогают сохранить жизни тысяч людей на линии соприкосновения", - отметил глава региона.

Он поблагодарил всех, кто помог в приобретении микроавтобусов для повышения уровня обороноспособности украинских военных.

"В целом для приобретения автобусов бизнес выделил около 12 млн грн. По желанию последних их имена не называем. Транспорт уже направляется для выполнения задач по назначению", - добавил председатель Закарпатской ОВА.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область бизнес
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране