ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Закарпатський бізнес придбав 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих операцій

Новость на русском →
Четвер 24 березня 2022 14:51
Закарпатський бізнес придбав 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих операцій Фото: закарпатський бізнес придбав 12 броньованих мікроавтобусів для особливо важливих операцій (t me)
Автор: Ілона Свиридова

Підприємці Закарпаття придбали 12 броньованих мікроавтобусів для проведення особливо важливих операцій. Автомобілі будуть використовувати для евакуації громадян із зон активних бойових дій та для інших завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Закарпатської військової адміністрації Віктора Микиту у Facebook.

"Сьогодні наша область виконує завдання, які виходять далеко за межі краю та допомагають зберегти життя тисяч людей на лінії зіткнення", - зазначив очільник регіону.

Він подякував усім, хто допоміг у придбанні мікроавтобусів задля підвищення рівня обороноздатності українських військових.

"Загалом для придбання автобусів бізнес виділив близько 12 млн грн. За побажанням останніх їхні імена не називаємо. Транспорт вже прямує для виконання завдань за призначенням", - додав голова Закарпатської ОВА.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпатська область бизнес
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні