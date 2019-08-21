"Закарпатгаз": уровень зарплат газовиков вызывает отток кадров за границу

Зарплаты газовиков "Закарпатгаза" "заморожены" на уровне 2016 года, что частично вызывает отток квалифицированных кадров. По состоянию на 1 августа на предприятии по области работает 1002 лица. С начала года 136 работников уволилось. Значительная часть из них уехала за границу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Причиной этому является тот факт, что заработная плата работников газораспределительных предприятий Украины вдвое меньше, чем в сфере электроэнергетики, где тарифы также устанавливает НКРЭКУ.

"Уровень зарплаты работников напрямую зависит от тарифа на распределение газа, который устанавливает регулятор – Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг. Последний раз тариф пересматривался в 2016 году. Руководство нашего предприятия неоднократно обращалось к регулятору с просьбой изменить существующую ситуацию и обеспечить людям достойную зарплату", – прокомментировала финансовый директор АО "Закарпатгаз" Наталья Дорохина.

На предприятии отмечают, что требование пересмотреть тариф на распределение не означает требование увеличить цену газа. Отмечается, что в данном случае речь идет о процентном переделе в рамках существующей цены. Сегодня человек платит за газ сумму, из которой 88% получают НАК "Нафтогаз" и АО "Укртрансгаз", 2,5% – газоснабжающая компания и 9,5% – оператор ГРС (АО "Закарпатгаз")". В компании считают, что доля в 9,5% является экономически необоснованной.

"Несмотря на сложившуюся ситуацию, руководство АО "Закарпатгаз" делает все возможное, чтобы работники получали зарплату на уровне рыночной. Кроме того, есть ряд существенных преимуществ для тех, кто устраивается на работу к нам на предприятие. Это, в частности, так называемая "белая зарплата", полное обеспечение социального пакета, действительно дружный коллектив и перспектива профессионального роста", – пояснила начальник управления по персоналу АО "Закарпатгаз" Ольга Сенишак.

По ее словам, наиболее востребованные профессии на предприятии сегодня это – контролер газового хозяйства, а также слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.