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"Закарпатгаз": рівень зарплат газовиків спричинює відтік кадрів за кордон

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На підприємстві наголошують, що вимога переглянути тариф на розподіл не означає вимогу збільшити ціну газу

Зарплати газовиків "Закарпатгазу" "заморожені" на рівні 2016 року, що частково спричинює відтік кваліфікованих кадрів. Станом на 1 серпня на підприємстві по області працює 1002 особи. З початку року 136 працівників звільнилося. Значна частина з них виїхала за кордон. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Причиною цьому є той факт, що заробітна плата працівників газорозподільних підприємств України вдвічі менша, ніж в сфері електроенергетики, де тарифи також встановлює НКРЕКП.

"Рівень зарплати працівників напряму залежить від тарифу на розподіл газу, який встановлює регулятор – Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг. Востаннє тариф переглядався у 2016 році. Керівництво нашого підприємства неодноразово зверталося до регулятора з проханням змінити існуючу ситуацію і забезпечити людям гідну зарплату", – прокоментувала фінансовий директор АТ "Закарпатгаз" Наталія Дорохіна.

На підприємстві наголошують, що вимога переглянути тариф на розподіл не означає вимогу збільшити ціну газу. Зазначається, що у даному випадку йдеться про відсотковий переділ в рамках існуючої ціни. Сьогодні людина сплачує за газ суму, з якої 88% отримують НАК "Нафтогаз" та АТ "Укртрансгаз", 2,5% – газопостачальна компанія і 9,5% – оператор ГРМ (АТ "Закарпатгаз")". У компанії вважають, що частка у 9,5% є економічно необгрунтованою.

"Незважаючи на ситуацію, що склалася, керівництво АТ "Закарпатгаз" робить все можливе, аби працівники отримували зарплату на рівні ринкової. Крім того, є ряд суттєвих переваг для тих, хто влаштовується на роботу до нас на підприємство. Це, зокрема, так звана "біла зарплата", повне забезпечення соціального пакету, дійсно дружний колектив і перспектива професійного росту", – пояснила начальник управління з персоналу АТ "Закарпатгаз" Ольга Сенишак.

За її словами, найбільш затребувані професії на підприємстві сьогодні це – контролер газового господарства, а також слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування.

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