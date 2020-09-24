В "Закарпатгаз Сбыте" напомнили, как правильно платить за газ и его доставку

С марта 2020 года жители Закарпатья платежки за газ и распределение получают на одном листе. Они имеют разные расчетные счета, а в один документ их объединили для удобства клиентов. Однако некоторые потребители до сих пор путают расчетные счета ООО "Закарпатгаз Сбыт" и АО "Закарпатгаз".

Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

"Часто на счет "Закарпатгаз Сбыта", кроме платы за потребленный газ клиентом, поступают и средства, которые он платит за услугу по распределению газа. То же в квитанции следующего месяца потребитель получает цифры, которые его удивят. А именно – переплату за газ и задолженность за его доставку. Чтобы избежать таких ситуаций, следует внимательно заполнять все реквизиты, указанные в квитанции. И помнить: лицевой счет клиента – одинаковый на обеих платежках, а расчетные счета "Закарпатгаз Сбыта" и "Закарпатгаза" – разные", - отмечает начальник отдела продаж физическим лицам ООО "Закарпатгаз Сбыт" Елена Токльонок.

Клиенты, которые платят за полученные услуги через различные платежные системы, должны указать не только свой личный счет и счета, на которые пойдут средства, но и свое имя, фамилию и адрес. Только в таком случае платеж можно идентифицировать и отнести правильно средства. Квитанции об оплате нужно сохранять.

По словам пресс-службы, следует быть внимательным при оплате квитанции на почте или в отделении банка.

"Внимательно сверяйте данные, указанные в квитанции и банковском чеке, не отходя от кассы. Если клиент платит через интернет-банкинг по давно созданным шаблоном, то должен проверить, все ли поля заполнены корректно", - добавляет Елена Токльонок.

В пресс-службе напомнили, что следить за состоянием своего лицевого счета потребители могут с помощью онлайн-сервисов "Закарпатгаз Сбыта": в личном кабинете на сайте 104.ua с помощью мобильных приложений 104Mobile для Android и iPhone и чат-боту "7104ua" в Viber.