У "Закарпатгаз Збуті" нагадали, як правильно сплачувати за газ і його доставку

З березня 2020 року мешканці Закарпаття платіжки за газ і розподіл отримують на одному аркуші. Вони мають різні розрахункові рахунки, а в один документ їх об’єднали для зручності клієнтів. Однак деякі споживачі досі плутають розрахункові рахунки ТОВ "Закарпатгаз Збут" і АТ "Закарпатгаз".

Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

"Часто на рахунок "Закарпатгаз Збуту", окрім плати за спожитий клієнтом газ, надходять і кошти, які він сплачує за послугу з розподілу газу. То ж у квитанції наступного місяця споживач отримує цифри, які його здивують. А саме – переплату за газ і заборгованість за його доставку. Щоб уникнути таких ситуацій, слід уважно заповнювати усі реквізити, вказані у квитанції. І пам’ятати: особовий рахунок клієнта – однаковий на обох платіжках, а розрахункові рахунки "Закарпатгаз Збуту" і "Закарпатгазу" – різні", - зазначає начальник відділу продажів фізичним особам ТОВ "Закарпатгаз Збут" Олена Токльонок.

Клієнти, які сплачують за отримані послуги через різні платіжні системи, мають вказати не тільки свій особовий рахунок та рахунки, на які підуть кошти, а й своє ім’я, прізвище та адресу. Тільки у такому разі платіж можна ідентифікувати і зарахувати правильно кошти. Квитанції про оплату потрібно зберігати.

За словами прес-служби, слід бути уважним при оплаті квитанції на пошті або у відділенні банку.

"Уважно звіряйте дані, вказані у квитанції та банківському чеку, не відходячи від каси. Якщо клієнт сплачує через інтернет-банкінг за давно створеним шаблоном, то має перевірити, чи всі поля заповнені коректно", - додає Олена Токльонок.

У прес-службі нагадали, що слідкувати за станом свого особового рахунку споживачі можуть за допомогою онлайн-сервісів "Закарпатгаз Збуту": в особистому кабінеті на сайті 104.ua, за допомогою мобільних додатків 104Mobile для Android

та iPhone та чат-боту "7104ua" у Viber.