"Закарпатгаз Сбыт": для тех, кто платит за газ онлайн - комиссия 0%

Сервисы, которые можно использовать для оплаты за газ без комиссии:

кнопка "Оплатить за газ" на сайте ООО "Закарпатгаз Сбыт": https://zkgaszbut.com.ua/

Viber бот твой ГАЗСБЫТ http://bot.gaszbut.com.ua/

клиентские сервисы 104.ua

В "Закарпатгаз Сбыте" отмечают, что комиссию за онлайн платежи не взимают платежные системы Кошт, iPay и Portmone. Вскоре аналогичные настройки будут проведены EasyPay.

"Просим потребителей платить за газ через онлайн-сервисы – теперь это не только безопаснее, но и выгоднее. Спасибо всем клиентам, которые понимают, что своевременная оплата за потребленный газ является необходимой составляющей для стабильного функционирования экономики нашего государства, что особенно важно в условиях военного положения", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинец.

По ее словам, в марте, несмотря на военные действия, бумажные счета поступят потребителям после 12 числа.

"ООО "Закарпатгаз Сбыт" продолжает обеспечивать стабильные поставки природного газа в дома всех своих клиентов – бытовых потребителей и юридических лиц", - сообщают в пресс-службе.