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"Закарпатгаз Збут": для тих, хто сплачує за газ онлайн – комісія 0%

Автор: Марія Тарариєва

ТОВ "Закарпатгаз Збут", що працює під брендом "Твій газзбут", досягнув домовленості з платіжними партнерами про встановлення 0% комісії при оплаті за газ через онлайн-сервіси.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Сервіси, які можна використати для сплати за газ без комісії:

У "Закарпатгаз Збуті" зазначають, що комісію за онлайн платежі не стягують платіжні системи Кошт, iPay та Portmone. Незабаром аналогічні налаштування будуть проведені EasyPay.

"Просимо споживачів сплачувати за газ через онлайн-сервіси – тепер це не тільки безпечніше, а й вигідніше. Дякуємо всім клієнтам, які розуміють, що вчасна оплата за спожитий газ є необхідною складовою для стабільного функціонування економіки нашої держави, що є особливо важливим в умовах воєнного стану", – зауважила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, у березні, попри військові дії, паперові рахунки надійдуть споживачам після 12 числа.

"ТОВ "Закарпатгаз Збут" продовжує забезпечувати стабільне постачання природного газу в домівки усіх своїх клієнтів – побутових споживачів та юридичних осіб", - повідомляють у прес-службі.

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