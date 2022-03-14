"Закарпатгаз Збут": для тих, хто сплачує за газ онлайн – комісія 0%

Сервіси, які можна використати для сплати за газ без комісії:

кнопка "Сплатити за газ" на сайті ТОВ "Закарпатгаз Збут": https://zkgaszbut.com.ua/

Viber бот ТВІЙ ГАЗЗБУТ http://bot.gaszbut.com.ua/

клієнтські сервіси 104.ua

У "Закарпатгаз Збуті" зазначають, що комісію за онлайн платежі не стягують платіжні системи Кошт, iPay та Portmone. Незабаром аналогічні налаштування будуть проведені EasyPay.

"Просимо споживачів сплачувати за газ через онлайн-сервіси – тепер це не тільки безпечніше, а й вигідніше. Дякуємо всім клієнтам, які розуміють, що вчасна оплата за спожитий газ є необхідною складовою для стабільного функціонування економіки нашої держави, що є особливо важливим в умовах воєнного стану", – зауважила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

За її словами, у березні, попри військові дії, паперові рахунки надійдуть споживачам після 12 числа.

"ТОВ "Закарпатгаз Збут" продовжує забезпечувати стабільне постачання природного газу в домівки усіх своїх клієнтів – побутових споживачів та юридичних осіб", - повідомляють у прес-службі.