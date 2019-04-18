"Закарпатгаз Сбыт" прокомментировал повышение оптовой цены газа для населения

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 мая повышает оптовую цену газа для населения на 15%. В результате такого повышения розничная цена газа вырастет с 8,55 до 9,72 гривен за куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт".

"НАК "Нафтогаз Украины" направил в адрес "Закарпатгаз Сбыт" проект дополнительного соглашения к договору на поставку газа для населения. В нем говорится о том, что с 1 мая 2019 оптовая цена газа для населения без учета транспортных составляющих увеличивается с 7482,61 до 8621,76 гривен за тыс. куб. м. Это на 1139,15 гривен (15%) больше текущей цены. При этом тарифы на распределение газа остаются неизменными", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, в результате такого шага государственной газовой монополии НАК "Нафтогаз Украины" розничная цена газа для населения увеличится до 9,72 грн за куб м. Доля группы "Нафтогаз" в этой цене вырастет до 90% (сейчас она составляет 88%).

"Стоимость 1 кубического метра газа для населения сегодня составляет 8,55 гривен. Из них ООО "Закарпатгаз Сбыт" получает 19 копеек. Зато львиная доля - 7,48 гривен - после уплаты потребителем за газ сразу попадает на счета государственной компании НАК "Нафтогаз Украины". То есть 88% получает этот монополист. И при этом они решают повысить цену газа для населения на 15%, хотя Кабинет министров настаивает снизить ее", - прокомментировала директор ООО" Закарпатгаз Сбыт "Виктория Томинец.

В компании отметили, что "Закарпатгаз Сбыт" в прошлом месяце уже обращался к НАК "Нафтогаз Украины" с просьбой снизить цену на газ для населения в связи со снижением цен на рынке газа. В ответ "Нафтогаз" отказался снижать стоимость газа.