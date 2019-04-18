"Закарпатгаз Збут" прокоментував підвищення оптової ціни газу для населення

НАК "Нафтогаз України" з 1 травня підвищує оптову ціну газу для населення на 15%. В результаті такого підвищення роздрібна ціна газу зросте з 8,55 до 9,72 гривень за куб. м. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Закарпатгаз Збут".

"НАК "Нафтогаз України" направив на адресу "Закарпатгаз Збут" проект додаткової угоди до договору на поставку газу для населення. У ньому йдеться про те, що з 1 травня 2019 оптова ціна газу для населення без обліку транспортних складових збільшується з 7482,61 до 8621,76 гривень за тис. куб. м. Це на 1139,15 гривень (15%) більше поточної ціни. При цьому тарифи на розподіл газу залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, в результаті такого кроку державної газової монополії НАК "Нафтогаз України" роздрібна ціна газу для населення збільшиться до 9,72 грн за куб м. Частка групи "Нафтогаз" в цій ціні зросте до 90% (зараз вона становить 88%).

"Вартість 1 кубічного метра газу для населення сьогодні складає 8,55 гривень. З них ТОВ "Закарпатгаз Збут" отримує 19 копійок. Натомість левова частка - 7,48 гривень - після сплати споживачем за газ відразу потрапляє на рахунки державної компанії НАК "Нафтогаз України". Тобто 88% отримує цей монополіст. І при цьому вони вирішують підвищити ціну газу для населення на 15%, хоча Кабінет міністрів наполягає знизити її", - прокоментувала директор ТОВ" Закарпатгаз Збут "Вікторія Томинец.

У компанії відзначили, що "Закарпатгаз Збут" минулого місяця вже звертався до НАК "Нафтогаз України" з проханням знизити ціну на газ для населення у зв'язку зі зниженням цін на ринку газу. У відповідь "Нафтогаз" відмовився знижувати вартість газу.