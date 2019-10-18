"Закарпатгаз Сбыт": потребители могут управлять запасом "акционного" газа онлайн

Закарпатцы, которые приобрели газ в рамках акции "Твоя энергонезависимость", получили возможность управлять запасом газа онлайн. Об этом сообщает пресс-служба "Закарпатгаз Сбыта".

По условиям акции, если цена газа на общих условиях ПСО ниже, то потребитель получает газ по меньшей цене. В таком случае потребленный газ оплачивается по цене ПСО, а запас хранится. Как сообщили в пресс-службе, теперь возможности расширились, и клиент "Закарпатгаз Сбыта" может самостоятельно выбрать тот вариант, который ему удобнее.

"Речь идет о возможности самим выбирать: использовать акционный газ платить по цене, установленной на этот месяц на общих условиях ПСО. Однако, есть категория потребителей, которые хотят использовать акционный газ, несмотря на то, что его цена немного выше. Для них и создана такая возможность", - пояснила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

Для этого в "Личном кабинете" на 104.ua надо оформить заявку. Подавать заявки следует до последнего дня текущего месяца потребления. В случае возникновения вопросов необходимо обратиться в контакт-центр.

"Если потребитель использует газ из газового запаса, уплаченного по акции, то ему за такой месяц необходимо будет оплатить исключительно стоимость доставки такого объема газа. Счет за доставку покупатель получит на свой почтовый адрес, а пользователи "Личного кабинета" смогут самостоятельно сформировать себе соответствующий счет. Тем участникам акции, которые не зарегистрированы в "Личном кабинете", для оформления заявки необходимо обратиться в Центр обслуживания клиентов", - говорится в сообщении.