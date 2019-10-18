"Закарпатгаз Збут": споживачі можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Закарпатці, що придбали газ в рамках акції "Твоя енергонезалежність", отримали можливість керувати запасом газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба "Закарпатгаз Збуту".

За умовами акції, якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною. У такому разі спожитий газ оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається. Як повідомили у прес-службі, тепер можливості розширилися, і клієнт "Закарпатгаз Збуту" може самостійно обрати той варіант, який йому зручніший.

"Йдеться про можливість самим обирати: використовувати акційний газ чи сплачувати за ціною, встановленою на цей місяць на загальних умовах ПСО. Однак, є категорія споживачів, які хочуть використати акційний газ, незважаючи на те, що його ціна трохи вища. Для них і створено таку можливість", - пояснила директор ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

Для цього в "Особистому кабінеті" на 104.ua треба оформити заявку. Подавати заявки слід до останнього дня поточного місяця споживання. У разі виникнення питань необхідно звернутися до контакт-центру.

"Якщо споживач використовує газ із газового запасу, сплаченого по акції, то йому за такий місяць слід буде оплатити виключно вартість доставки такого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, а користувачі "Особистого кабінету" зможуть самостійно сформувати собі відповідний рахунок. Тим учасникам акції, які не зареєстровані в "Особистому кабінеті", для оформлення заявки необхідно звернутися в Центр обслуговування клієнтів", - йдеться у повідомленні.