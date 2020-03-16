"Закарпатгаз": клиенты, которые не пользовались газом, будут платить за распределение минимально

Закарпатцы, которые не пользовались газом, будут платить за распределение от 4 до 33 гривен в месяц. Об этом сообщает пресс-служба АО "Закарпатгаз".

"Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила минимальный размер платы за доставку. Постановление №580 "О внесении изменений в Кодекс газораспределительных систем" принято 6 марта", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение коснется:

- новых потребителей, которые вообще не пользовались газом;

- домохозяйств, которые потребляют газ менее девяти месяцев;

- домохозяйств, которые длительное время не пользовались газом, в том числе которым прекращено распределение газа путем опломбирования, но они не отсоединены от системы газоснабжения и не подали заявление на расторжение договора на распределение

"В общем расчет за распределение газа производится по специальной формуле. В соответствии с ней объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, умножается на тариф (для закарпатцев составляет 1,25 грн с НДС) и делится на 12 месяцев. Но для определенных групп потребителей будет действовать другая формула", - сообщила коммерческий директор АО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Таким образом, по словам пресс-службы, согласно постановлению НКРЭКУ, размер минимального платежа в Закарпатье составит от 4,06 грн до 32,7 грн в месяц. Постановление действует с 1 января 2020 года.

"Для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств, использующих газ для приготовления пищи (а также приготовления пищи и подогрева воды), НКРЭКУ использовало действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета Министров Украины от 27 февраля 2019 № 143 "Вопросы потребления природного газа". Размер минимальной платы для домохозяйств, которые используют газ комплексно (приготовление пищи, подогрева воды, обогрева помещения), рассчитан, исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась, исходя из группы потребления в зависимости от площади помещения", - говорится в сообщении.

Размер минимальной платы для закарпатцев к 1 июля 2020 года

Домохозяйство с газовой плитой 39 куб. м*1,25 грн /12 месяцев (4,06 грн) Домохозяйство с плитой и газовой колонкой 126 куб. м*1,25 грн /12 месяцев (13,13 грн) Домохозяйство с автономным отоплением 314 куб. м*1,25 грн /12 месяцев (32,7 грн)

В пресс-службе отметили, что обновленные счета потребители вышеуказанных категорий получат в апреле. Тем, кто уже оплатил по квитанциям в январе и феврале, будет осуществлен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр.