"Закарпатгаз": клієнти, які не користувались газом, сплачуватимуть за розподіл мінімально

Закарпатці, які не користувалися газом, сплачуватимуть за розподіл від 4 до 33 гривень в місяць. Про це повідомляє прес-служба АТ "Закарпатгаз".

"Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила мінімальний розмір плати за доставку. Постанову №580 "Про внесення змін до Кодексу газорозподільних систем" прийнято 6 березня", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що рішення торкнеться:

- нових споживачів, які взагалі не користувались газом;

- домогосподарств, які споживають газ менше дев’яти місяців;

- домогосподарств, які тривалий час не користувались газом, в тому числі яким припинено розподіл газу шляхом опломбування, але вони не від’єднані від системи газопостачання і не подали заяву на розірвання договору на розподіл.

"У загальному розрахунок за розподіл газу проводиться за спеціальною формулою. Відповідно до неї обсяг газу, спожитий за попередній газовий рік, множиться на тариф (для закарпатців складає 1,25 грн з ПДВ) і ділиться на 12 місяців. Але для споживачів певних груп діятиме інша формула", - повідомила комерційний директор АТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

Таким чином, за словами прес-служби, відповідно до постанови НКРЕКП, розмір мінімального платежу в Закарпатті становитиме від 4,06 грн до 32,7 грн на місяць. Постанова діє з 1 січня 2020 року.

"Для розрахунку мінімальної плати за доставку для домогосподарств, що використовують газ для приготування їжі (а також приготування їжі та підігріву води), НКРЕКП використало чинні норми споживання газу. Вони розраховані на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 № 143 "Питання споживання природного газу". Розмір мінімальної плати для домогосподарств, які використовують газ комплексно (приготування їжі, підігріву води, обігріву помешкання), розраховано, виходячи з середньомісячного обсягу споживання у міжопалювальний період. Раніше для цієї категорії споживачів вартість плати за доставку газу розраховувалась, виходячи із групи споживання залежно від площі помешкання", - йдеться у повідомленні.

Розмір мінімальної плати для закарпатців до 1 липня 2020 року

Домогосподарство з газовою плитою 39 куб. м*1,25 грн /12 місяців (4,06 грн) Домогосподарство з плитою та газовою колонкою 126 куб. м*1,25 грн /12 місяців (13,13 грн) Домогосподарство з автономним опаленням 314 куб. м*1,25 грн /12 місяців (32,7 грн)

У прес-службы зазначили, що оновлені рахунки споживачі вищевказаних категорій отримають у квітні. Тим, хто вже сплатив за квитанціями у січні та лютому, буде здійснено перерахунок. Кошти залишаться на особових рахунках споживачів. Для цього не потрібно писати окремих заяв та звертатись до контакт-центру.