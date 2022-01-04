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На Закарпатье завершился ремонт трассы М-26 до КПП "Дьяково"

Автор: Наталия Гурковская

В 2021 году в Закарпатской области был восстановлен ряд участков трассы М-26, которая ведет к пропускному пункту на границах с Румынией и Венгрией. Работы выполнялись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

Общая протяженность трассы М-26 "Вилок - Неветленфолу - КПП "Дьяково" составляет 37,3 км.

"Автодорога имеет важное стратегическое значение, ведь она ведет к КПП на границах с Венгрией и Румынией, поэтому ее восстановление - среди приоритетов", - рассказали в ОГА.

За 2021 год на трассе были устроены 5,6 км нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона и столько же километров верхнего слоя дорожной одежды из щебеночно-мастикового асфальтобетона.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что за два года инициированной им программы "Большая стройка" в Украине были восстановлены около 14 тыс. километров дорог.

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Большая стройка