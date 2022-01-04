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На Закарпатті завершився ремонт траси М-26 до КПП "Дяково"

Автор: Наталія Гурковська

Упродовж 2021 року у Закарпатській області було відновлено низку ділянок траси М-26, що веде до пропускного пункту на кордонах із Румунією та Угорщиною. Роботи виконувалися в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Закарпатської ОДА.

Загальна протяжність траси М-26 "Вилок - Неветленфолу - КПП "Дяково" становить 37,3 км.

"Автошлях має важливе стратегічне значення, адже веде до КПП на кордонах з Угорщиною та Румунією, тому його відновлення - серед пріоритетів", - розповіли в ОДА.

За 2021 рік на трасі було влаштовано 5,6 км нижнього шару покриття з крупнозернистого асфальтобетону та стільки ж кілометрів верхнього шару дорожнього одягу зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що за два роки ініційованої ним програми "Велике будівництво" в Україні було відновлено близько 14 тис. кілометрів доріг.

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Велике будівництво