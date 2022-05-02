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На Закарпатье задержали организаторов незаконной переправки уклонистов через границу

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Понедельник 02 мая 2022 03:54
На Закарпатье задержали организаторов незаконной переправки уклонистов через границу Фото: на Закарпатье задержали двух мужчин (dpsu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

В селе Деловое Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию военнообязанного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГПСУ.

В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжаются следственные действия.

Также полиция изучает причастность задержанных к организации других незаконных путешествий из Украины военнообязанных мужчин.

В случае доказательства вины фигурантов, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Напомним, на Закарпатье задержали мужчин, которые за 16 тысяч евро должны были переправить призывников через границу.

Мы также писали о том, что житель Харькова украл миллион гривен, прячась от обстрела в подвале.

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