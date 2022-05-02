На Закарпатье задержали организаторов незаконной переправки уклонистов через границу
В селе Деловое Закарпатской области правоохранители задержали двух мужчин, которые за 4 тысячи долларов незаконно переправляли в Румынию военнообязанного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГПСУ.
В настоящее время в рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжаются следственные действия.
Также полиция изучает причастность задержанных к организации других незаконных путешествий из Украины военнообязанных мужчин.
В случае доказательства вины фигурантов, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Напомним, на Закарпатье задержали мужчин, которые за 16 тысяч евро должны были переправить призывников через границу.
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