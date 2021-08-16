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На Закарпатье задержали организатора схемы нелегальной миграции в ЕС

Автор: Валерия Полищук

На Закарпатье правоохранители задержали организатора нелегальной миграции в Евросоюз. Им оказался 36-летний житель Перечина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Мужчину подозревают в подделке документов и незаконной переправке иностранцев через государственную границу Украины.

Организатора канала по нелегальной миграции задержали в Ужгороде во время получения от иностранных клиентов плату в размере 5800 долларов. За такую ​​сумму мужчина должен был изготовить заказчикам внутренние документы стран ЕС и помочь в пересечении границы в обход официальных пунктов пропуска.

Для изготовления поддельных документов злоумышленник вместе со своими сообщниками использовали прибор лазерной гравировки и брал за "услуги 1800 евро с одного клиента.

Правоохранители провели в доме организатора и его возможных пособников санкционированные судом обыски, в результате которых изъяли ряд электронных носителей, ноутбуки, паспорта сомнительного происхождения и автомобиль. Все вещественные доказательства отправлены на экспертизу.

Жителя Перечина задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему уже сообщили ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 358 и ч.3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о подделке документов совершенное группой лиц и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

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ЗакарпатьеЗадержание